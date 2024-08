Junger Rehbock drohte in Netzzaun zu ersticken: Feuerwehr in NÖ rettete ihn

© FF Kritzendorf Feuerwehrleute befreiten Rehbock aus gefährlicher Falle

Jungtier blieb in Kritzendorf in Provisorium hängen. Panik brachte Rehbock in lebensbedrohliche Situation.