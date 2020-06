Junge Ski-Asse pauken in Wirtschaftsschule

Im neuen Lehrplan für die Handelsakademien lässt das Schulmanagement der körperlichen Fitness ihrer Schüler aber noch viel größeren Stellenwert zukommen. Im neuen Zweig als Sport-HAK werden bis zur dritten Klasse zwei weitere Sportstunden angeboten. In den höheren Jahrgängen können die Schüler dieses Zweigs dann das Fach Sportmanagement studieren.

Dass man die Sportkompetenz in der HAK weiter aufgestockt hat, liegt auch am ungeheuren Know how, das im Haus mit dem integrierten Ski-Trainingszentrum seit Jahren gespeichert ist. In einem Sonderlehrplan bekommen hier Ski-Asse zum Top-Training eine wirtschaftliche Berufsausbildung. Klingende Namen aus dem ÖSV-Skikader wie Andreas Buder, Kathrin Zettel oder Marc Digruber dienen den jungen Sportlern als Vorbilder. 60 Ski-Sportler aus halb Österreich besuchen diese Ski-HS.

Besonders stolz ist Schulchef Hofleitner auf die modernst eingerichtete Kraftkammer im Dachgeschoß. Hier treffen Sportschüler auf Leistungssportler, wie die Göstlinger ÖSV-Hoffnung Kathi Gallhuber, die im Vorjahr in ihrer Klasse die weltbeste Riesentorläuferin war. Bei ihren Trainingseinheiten steht kein Professor an ihrer Seite, sondern ihr Trainer Thomas Grafinger.

Das Trainingscenter, aber auch die EDV-Klassen oder das im Schulbereich installierte WLAN, sowie die speziell für den Schulbetrieb entwickelte Handy-App werden die 340 Schüler beim Tag der offenen Tür am 14. November (13 bis 18 Uhr) selbst präsentieren.