Junge Künstler machen Musical: Ein Märchen über Mut

Sein Stück „Daimyo“ soll Mut machen: „Die Grundaussage ist, man soll nie aufgeben“, erzählt der junge Komponist und Autor Leo Floyd (25) aus Brunn am Gebirge. Das Stück ist ein Märchen, das in Japan spielt. Es geht um einen einfachen Fischer aus einem kleinen Dorf. Ihm erscheint ein Geist: er soll die gesamte Provinz aus einer Unterdrückung befreien. „Obwohl er als einfacher Mann eigentlich ungeeignet für so eine große Aufgabe ist, schafft er es“, erzählt der junge Künstler. Diese Botschaft trifft auch auf ihn selbst zu. Seit fast neun Jahren hat er „immer nebenbei“ an dem Stück gearbeitet.