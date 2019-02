Junge Flüchtlinge verlassen St. Gabriel

Am Freitag mussten fünf Jugendliche erneut umziehen. Sie waren aus der umstrittenen, mit Stacheldraht umzäunten Flüchtlingsunterkunft in Drasenhofen, in das Caritas-Flüchtlingsheim St. Gabriel in Maria Enzersdorf übersiedelt. Die letzten hier verbliebenen vier Burschen werden am Montag in andere Unterkünfte in Niederösterreich verlegt.

Der Umzug ist laut Caritas gut verlaufen. Die Jugendlichen waren zwar laut Sprecher Martin Gantner „nervös“, was aber kein Wunder sei, weil die vergangenen Wochen sehr belastend gewesen seien. Es habe aber besser funktioniert, als der letzte im Jänner, bei dem die ersten fünf Jugendlichen St. Gabriel wieder verlassen mussten. Die Übersiedlung wurde in Rücksprache mit der Kinder- und Jugendwohlfahrt durchgeführt.