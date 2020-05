Junge, alte Hasen öffnen neue Jugendberatung

Die Konfliktthemen, mit denen die Jungen konfrontiert sind, werden immer komplexer und reichen von Problemen in der Familie oder in der Partnerschaft bis zu Gewalt oder Suchtgiftmissbrauch, erzählen Jusy-Obfrau Regina Wengenroth und Geschäftsführerin Monika Pambalk-Blumauer. Ziel sei es, den jungen Leuten aber auch Eltern einen möglichst niederschwelligen Zugang zu ermöglichen. Willkommen sind Beratungssuchende aus dem gesamten Erlauftal.

Die Beratungen der Sozialarbeiter seien zudem absolut vertraulich, versichert die Teamleiterin Anna Oberleitner. Sie und ihre Kollegen werden den am Rathausplatz eingerichteten Treff heuer zwei Mal pro Woche (Dienstag und Freitag), ab 2015 drei Mal öffnen. Gleichzeitig startet Jusy in der Neuen Mittelschule Wieselburg auch mit Schulsozialarbeit.

Die Stadt lässt sich das Jugendangebot heuer 100.000 Euro für die Projektarbeit und die Büroadaptierung kosten. Stadtchef Leichtfried ist froh, dass ab 2015 das Land NÖ einsteigt und 50.000 € beisteuert. Die Kinder-und Jugendabteilung des Landes wird, so wie in Waidhofen, die Jusy-Arbeit überwachen und mitkoordinieren. Landesrat Karl Wilfing eröffnet den Jugendtreff am Montag.