Jung, weiblich, Politikerin: Auf Gemeindeebene selten

Irmgard Schibich ist mit 38 Jahren die jüngste Bürgermeisterin des Landes. Sie wünscht sich mehr Mut und Jugend in der Gemeindepolitik.

KURIER: Seit 9. Oktober des Vorjahres sind Sie Bürgermeisterin in Neustift-Innermanzing im Bezirk St. Pölten und damit auch die jüngste in Niederösterreich. Wie sind Sie zur Gemeindepolitik gekommen?

Irmgard Schibich: Ich wusste gar nicht, dass ich die Jüngste bin. Erst 2014 wurde ich gefragt, ob ich mir vorstellen kann, im Gemeinderat tätig zu werden. Davor hatte ich noch nie darüber nachgedacht. Zuerst habe ich gezögert und mir gedacht: Nein, mit Kindern ist das schwer (Anm.: zwei Kinder im schulpflichtigen Alter) und ich wollte wieder zurück in meinen Beruf als Buchhalterin – und eigentlich war es dann so, dass mein Mann mich bestärkt hat und gesagt hat, mach das, probier es. Und dann wurde ich 2015 in den Gemeinderat gewählt. Seit einem halben Jahr bin ich nun Bürgermeisterin und damit die erste Frau, die das Amt in Neustift-Innermanzing (Bezirk St. Pölten-Land, Anm.) innehat.

In NÖ sind zwölf Prozent der Gemeindeoberhäupter weiblich. Ist das Amt für Frauen nicht interessant?

Ich glaube, die Frauen wägen das viel mehr ab, bei den jüngeren steht die Ausbildung im Vordergrund, die in meinem Alter haben die Familie im Fokus und dann kehren sie in die Arbeitswelt zurück. Viele trauen sich das Amt nicht zu. Ich habe mir auch nie vorstellen können, einmal Bürgermeisterin zu sein und doch ist es so. Es ist noch so in den Köpfen drinnen, dass die Frauen im Hintergrund agieren und unterstützen und sich selbst vorne stehen nicht zutrauen.