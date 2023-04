Jugendsinfonieorchester Niederösterreich startet in die Konzertsaison

Junge Talente

Das JSO ist das größte Jugendorchesterprojekt des Landes und vereint rund 85 junge Musikerinnen und Musiker zwischen 15 und 22 Jahren. Qualifizieren können sich die jungen Talente im Rahmen eines jährlich stattfindenden Probespiels. Die meisten Mitglieder werden an Musikschulen unterrichtet, manche haben schon ein Studium an einer Musikuniversität oder an einem Konservatorium begonnen.

Am Sonntag spielt das JSO nun in Grafenegg mit Werken von Jean Sibelius und Antonín Leopold Dvořák auf. Dieses Préludekonzert – das Programm ist auch am Sonntag in Breitenfurt zu hören – stimmt auf das Abendkonzert um 18.30 Uhr ein. Hier gelangt das Oratorium „Paulus“ von Felix Mendelssohn Bartholdy starbesetzt zur Aufführung. Mit dem Tonkünstler-Orchester und dem Arnold-Schoenberg-Chor tritt unter anderem die Sopranistin Nikola Hillebrand als Solistin auf. Am Pult steht der Franzose Fabien Gabel. Das Schloss Grafenegg hat übrigens schon ab 11 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist in der Abendkonzertkarte inkludiert. Im Anschluss an das Konzert wird ein Osterfeuer entzündet.

Weiter geht es übrigens mit einer Talentprobe junger Musiker am 15. April um 18.30 Uhr in der Ybbsfeldhalle in Blindenmarkt. Bei Prima la Guitarra spielen unter der musikalischen Leitung von Christian Wernecke 100 Gitarreschüler aus nö. Musikschulen ein anspruchsvolles Konzertprogramm.

www.mkmnoe.at