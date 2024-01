Jugendlicher brach in NÖ durch Eisdecke von Badesee

In Leobendorf (Bezirk Korneuburg) ist am Samstagnachmittag ein Jugendlicher durch die Eisdecke des Badesees Kreuzenstein gebrochen. Die örtliche Feuerwehr berichtete von einer Person, die aus dem eiskalten Wasser gezogen worden sei. Die Helfer hätten auch Wiederbelebungsmaßnahmen eingeleitet.

Notruf Niederösterreich bestätigte einen Bericht des ORF Landesstudios, wonach das Opfer "unter laufender Reanimation" in ein Wiener Krankenhaus geflogen worden sei. "Christophorus 9" habe den Burschen ins Donauspital transportiert. Laut FF Leobendorf war "ein Großaufgebot an Rettungskräften" am Unfallort im Einsatz.