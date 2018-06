Jugendhaft: Wo Schwäche keine Option ist

Dass ihn die Haft verändert, hat er rasch bemerkt. „Hier will jeder der Stärkere sein. Der Umgang miteinander ist in einer Erwachsenen-Haftanstalt sehr viel besser.“ Auch Hannes selbst fange hier zu Stänkern an, gibt er zu. „Ich komme mir vor wie im Zoo, eingesperrt hinter Gittern.“ Aber die Zeit will er nutzen. Erst die Bäckerlehre abschließen und – falls er länger hierbleiben muss, eine zweite Ausbildung absolvieren. Etwa Koch. „Bäcker und Koch – das passt doch gut zusammen.“ 88 Burschen und junge Männer sind aktuell in der Justizanstalt Gerasdorf untergebracht; der Jüngste ist gerade erst 15 Jahre alt geworden. Sie stammen aus 19 verschiedenen Ländern. Und die meisten sind mitten in der Pubertät.

Das bekommen die Justizwachebeamten und Betreuer täglich zu spüren. „Es ist ein tägliches Austesten der Grenzen, das auch für uns sehr belastend ist“, sagt Thomas Binder, stellvertretender Leiter der Justizanstalt. Er ist – wie fast alle Kollegen – ohne Uniform unterwegs.