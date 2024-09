Schwangere aus Flut gerettet: Nun Freude über Sohn Noah

Dort setzen bei Melissa die Wehen ein, doch die Rettung konnte nicht mehr zu dem betroffenen Ortsteil zufahren. Schließlich machte sich ein ÖAMTC-Notarzthubschrauber auf den Weg, er wartete im Schwebeflug im Bereich eines Feldes in der Nähe des Hauses.

Die Soldaten der 1. Assistenzkompanie des Panzergrenadierbataillon 35 aus Großmittel stehen seit Dienstag vergangener Woche in Judenau im Einsatz und unterstützen dort die vom Hochwasser betroffenen Einwohner unter anderem bei der Räumung der Keller. Auch an der Adresse der Familie Schimmer gab es für die Großmittler Grenadiere viel zu tun, einige in den überfluteten Teilen des Hauses zurückgelassenen schwere Geräte mussten aus dem Haus geräumt werden.