Juchee und Bangen im Schnee

„Extremer Föhnsturm und lang andauernder Starkregen wären für die Pisten jetzt eine wirkliche Gefahr. Beides ist zum Glück nicht prognostiziert. Die Schneeauflage ist weiters in allen Skigebieten gut“, ist Markus Redl optimistisch. Der Geschäftsführer der NÖ Bergbahnen GmbH., die an den Liften am Ötscher und am Hochkar beteiligt ist und die Aufstiegshilfen in Mönichkirchen am Wechsel oder in Annaberg betreibt, erwartet nach durchwachsenen Umsätzen zwischen Weihnachten und Neujahr für die Semesterferien durchwegs gute Besucherzahlen.

„Vor allem in Mönichkirchen dauert das Feriengeschäft drei Wochen, denn nach Niederösterreich folgen die Ferien im Burgenland und dann in der Steiermark, das ist optimal“, sagt Redl.

Gute Stimmung herrscht auch in Annaberg im Bezirk Lilienfeld. „Wir haben die Lifte seit 2. Jänner in Betrieb. Unsere Mannschaften haben die zuletzt tiefen Temperaturen genutzt, sie konnten genug Schnee produzieren“, berichtet Veronika Grießl am Schneetelefon. Die Freude ist groß, mit dem heutigen Samstag kann nämlich auch die Fun- und Crossarena „Annapark“ eröffnet werden. Weiter im Westen am Königsberg bei Hollenstein in den Ybbstaler Alpen steckt Liftbetreiber Herbert Zebenholzer in einer „verzwickten Situation“. „Wir haben Teilbetrieb auf wirklich guten Pisten. Die wollen wir auch in den Ferien bieten können. Bislang schätzt ich die Wetterprognosen nicht so dramatisch ein“.