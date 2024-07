"Jon-Fosse-Platz" in Hainburg wurde feierlich eröffnet

"Nach dem Nobelpreis werde ich noch öfter 'Nein' sagen und werde ein noch zurückgezogeneres Leben führen", versprach der Schriftsteller Jon Fosse in einem Interview mit der Wochenzeitung Die Zeit, kurz nachdem er die höchste literarische Auszeichnung entgegennahm. Es könnte unter anderem dieser Sehnsucht nach Ruhe und Entschleunigung geschuldet sein, dass der norwegische Autor Hainburg zu einer Art zweiten Heimat auserkoren hat.

Geboren im norwegischen Haugesund, lebt der preisgekrönte Literat gelegentlich in der beschaulichen Stadt in NÖ, die ihn zu einigen seiner Schriftstücke inspirierte. Umgeben von der unberührten Natur des Nationalparks entstand unter anderem sein Hauptwerk "Heptalogie". Diese Verbindung zwischen Fosse und der Stadtgemeinde wurde nun auch manifestiert. Denn direkt am Donauufer, umgeben von alten Kastanienbäumen, befindet sich ein idyllischer Platz, der nun offiziell seinen Namen trägt.