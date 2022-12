Jetski-Profi Kevin Reiterer: Silber bei der WM, Gold in der Liebe

In der Liebe gab es Gold, im Sport dieses Mal „nur“ Silber. Zu einer Achterbahnfahrt der Gefühle wurde für den 30-jährigen Jetski-Profi Kevin Reiterer das Saisonfinale im Golf von Thailand. Der Wiener Neustädter galt vor dem Höhepunkt der diesjährigen Jetski-Weltmeisterschaft als einer der Anwärter auf die WM-Krone.

Vor dem Finale beim King’s Cup in Pattaya lagen zwischen den drei besten der Saison gerade einmal zwei Pünktchen. Reiterer lag in der WM-Wertung fast gleichauf mit seinen beiden schärfsten Konkurrenten, dem Franzosen Raphael Maurin und Marten Männi aus Estland.

Um den fehlenden Trainingsrückstand in der kalten Jahreszeit in Österreich wettzumachen, war der Sportwissenschafter bereits Anfang Dezember nach Thailand aufgebrochen um dort bei Wettkampfbedingungen zu trainieren und den Ski für die Rennen abzustimmen. Wenige Tage vor dem WM-Finale fing sich der 30-Jährige jedoch eine Infektion ein und musste mit Infusionen in einer Klinik behandelt werden. „Manchmal muss man das Beste aus einer schlechten Situation machen. Aber ich konnte nicht alles geben, weil ich mich nicht zu 100 Prozent gut gefühlt habe“, erklärt der Niederösterreicher.

Vor den Augen seiner versammelten Familie, die zum Finale nach Thailand gereist war, musste sich der vielfache Welt- und Europameister heuer mit dem Vize-WM-Titel begnügen. Erst im allerletzten Finallauf lag der schärfte Konkurrent, Raphael Maurin aus Frankreich, knapp zwei Sekunden vor Reiterer und holte sich somit die WM-Krone. „Wohlverdient“, gratulierte Reiterer seinem Konkurrenten.