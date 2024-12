Jetski-Ass aus NÖ setzt sich in Thailand die Krone auf

15 Jahre nach seinem ersten Antreten beim prestigeträchtigen King’s Cup in Thailand hat Kevin Reiterer Geschichte im Jetski -Sport geschrieben. Der 32-jährige Niederösterreicher aus Bad Fischau-Brunn (Bezirk Wiener Neustadt) hat beim Saison-Höhepunkt vergangenen Sonntag am Strand von Pattaya zum bereits fünften Mal den Jetski World Cup Grand Prix von Thailand für sich entschieden.

Doch damit nicht genug: Reiterer krönte sich gleichzeitig auch zum Gewinner der "Triple Crown“, einer internationalen Rennserie mit Stationen in Polen, den USA und Asien, die nur die besten Fahrer der Welt zusammenführt.

Taktik geändert

Der Weg zum Gesamtsieg in Pattaya war von viel Strategie geprägt. Ein solider Punktevorsprung vor dem Saisonfinale und einige Ausrutscher seiner stärksten Konkurrenten in den Wertungsläufen prägten die Taktik und Herangehensweise für den alles entscheidenden Finallauf. "Slow and steady“, lautete die Devise des 32-jährigen Sportwissenschafters.

„Ich wusste, dass ich keinen Einzelsieg mehr brauchte, sondern nur sicher ins Ziel kommen musste, um den Gesamtsieg zu holen,“ erklärte der fünffache Kings-Cup-Champion, nachdem er vor Tausenden Zusehern mit der rot-weiß-roten Flagge am Jetski eine Ehrenrunde vor den Tribünen drehte.