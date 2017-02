Jesu-Kinder aus Krippen in zwei Pfarrkirchen gestohlen

Bis zum gestrigen Maria Lichtmess-Tag gab Pfarrer Josef Kowar einem möglichen Scherzbold Zeit. Doch trotz mehrmaliger Aufforderung in den Messen brachte niemand das Ende Dezember aus der Weihnachtskrippe in der Wieselburger Stadtpfarrkirche gestohlene Jesus-Kind zurück.

Nachdem zu Lichtmess die Krippe in der Kirche abgebaut wird, erstattete der Pfarrer Anzeige bei der Polizei. Der Diebstahl war den Kirchenbetreuern am Tag der Tat aufgefallen. Am 28. Dezember, in der Zeit von 7.30 und 16.15 Uhr, schnappte ein unbekannter Täter die aus einem Holzblock geschnitzte Figur aus der Krippe vor dem Marienaltar.

"Es handelt sich weder um eine historische noch um eine besonders wertvolle Figur", erzählt der Geistliche. Weil noch dazu in der Nachbarpfarre Steinakirchen am Forst, ebenfalls im Bezirk Scheibbs, ebenfalls das künstlerisch nicht sehr aufwendige, aber ideell sehr wertvolle Jesukind aus der dortigen Pfarrkirche verschwunden war, dachte Kowar an einen Streich, den vielleicht jemand wieder gut machen wollte. "Aber unsere Jesusfigur ist nicht zurückgekommen, also blieb nichts anderes übrig als die Polizei einzuschalten", sagt der Stadtpfarrer.