"Big in Japan": NÖ pflegt die Beziehung zum Land der aufgehenden Sonne

"Kultur verbindet Japan und Niederösterreich“ – unter diesem Titel haben Mittwochabend das Land Niederösterreich und die japanische Botschaft einen besonderen Abend im Wiener Neustädter Stadttheater gefeiert. Das Event knüpfte an die Japan-Reise einer niederösterreichischen Delegation im Mai an.

Expo 2025 in Osaka: Japan als wichtiger Markt Rund 60 Unternehmen aus der niederösterreichischen Wirtschaft und Industrie haben an der Japan-Reise im Zuge der Expo 2025 teilgenommen und dabei "wertvolle Kontakte geknüpft", sagte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner im Gespräch mit der Geschäftsführerin des Stadttheaters, Maria Großbauer. Japan sei für Niederösterreich der drittwichtigste Fernmarkt, 80 Firmen expandierten regelmäßig nach Japan. Im Zuge der Reise seien auch bereits Kooperationen fixiert worden, nannte Mikl-Leitner Abkommen auf dem Universitätssektor, die Firma Hydrosolid mit ihrem japanischen Partner Sumida, oder auch das "Memorandum of Understanding“ mit der Provinz Yamanashi als Beispiele. Ein "kräftiges Signal" sei laut Mikl-Leitner auch der von Niederösterreich gestaltete Österreich-Pavillon auf der Expo in Osaka gewesen.

Höchste Klavierbaukunst Auch kulturelle Anknüpfungspunkte zwischen NÖ und Japan gibt es genug. Die Klaviermanufaktur Bösendorfer aus Wiener Neustadt hatte für die Expo tief in die Trickkiste höchster Klavierbaukunst gegriffen und einen streng limitierten Flügel für den Österreich-Pavillon entworfen. Dazu kamen heuer zehn Konzerte des Tonkünstler-Orchesters Niederösterreich in Japan – damals noch unter dem japanischen Chefdirigenten Yutaka Sado.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Wammerl Patrick Bösendorfer Ambassador Tomoko Mayeda am neuen Flügel

Durch Innovation verbunden Der japanische Botschafter in Österreich, Kiminora Iwama, bedankte sich beim Land Niederösterreich für "das große Engagement für die bilateralen Beziehungen zwischen Japan und Österreich sowie Japan und Niederösterreich“. Japan und Niederösterreich seien durch Geschichte und Kultur eng verbunden, aber auch durch Innovation und wirtschaftliche Beziehungen, so der Botschafter.