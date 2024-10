Warum der Jakobsweg für eine Wirtsfamilie aus NÖ alles veränderte

Sein Erbe hat der Gastronom aus Leidenschaft nun also in die Hände seines Sohnes gelegt, der Anfang kommenden Jahres mit dem Betrieb neu durchstarten will.

Großer Umbau in Planung

Geplant ist ein großer Umbau, zudem soll auch die italienische Küche verstärkt Einzug im Landgasthof halten. "Zudem möchten wir einen Ort schaffen, an dem junge Talente ihre Leidenschaft für Gastronomie ausleben können, ohne dass das Familienleben zu kurz kommt", erklärt Mathias Schmid.

Beide sind sich sicher, dass sie noch lange von den intensiven Erfahrungen, die sie am Jakobsweg erleben durften, zehren werden. "Wir haben gelernt, dass wir gemeinsam jede Hürde nehmen können, wenn wir das Ziel nicht aus den Augen verlieren", sagt Juniorchef Mathias.