Jagd auf die erste Kolbentrophy

Die Idee für die erste Kolbentrophy hatten Mario Schlemmer aus Ybbs und Günther Lembacher aus Leiben: „Sie haben selbst schon öfters an Enduranceraces, also Langstreckenrennen, teilgenommen, aber irgendwie hat immer etwas gefehlt oder gestört, so haben sie beschlossen, selbst so ein Event zu organisieren“, sagt Lembacher. Wichtig war ihnen dabei auch, dass das Rennen einen Wohltätigkeitszweck verfolgt. Die Teilnehmer der Trophy unterstützen auf ihrer Reise auch verschiedene Wohltätigkeitsorganisationen.

Bei dem Rennen geht es nicht um Geschwindigkeit, vielmehr zählen andere Aspekte für die Wertung: Das Fahrzeug (für ein älteres gibt es beispielsweise mehr Punkte), die Charity (Kinderheime oder Tiere können unterstützt werden) und das Team (mehr Kilometer bringen mehr Punkte oder die Lösung der Rätsel).

Anmelden kann sich jeder mit einem Auto mit Erstzulassung vor 1998 – wenn 50 Teams angemeldet sind, spenden die Veranstalter einen Teil der Anmeldegebühr, denn „es geht nicht um Profit, sondern um Spaß und darum, etwas gutes zu tun“.