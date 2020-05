"Ja" für die Müllverbrennung

Die Firma Hamburger kauft das Altpapier, das für die Produktion von neuem Papier herangezogen wird, auch aus Ländern außerhalb der EU. Die große Gefahr liegt dabei in möglichen Verunreinigungen. Nicht umsonst ist im Bescheid eine Kontrolle besagter Stoffe auf Radioaktivität vorgeschrieben. "Es wurde von der Firma immer behauptet, es handelt sich um unbedenklichen Abfall. Aber der Beweis wurde niemals angetreten", prangert Moidl an. Schon jetzt wird am Standort Pitten der Grenzwert von Feinstaub 25 Mal pro Jahr überschritten. Die Belastung für die Bevölkerung sei enorm. Auch der Lkw-Verkehr ist mit 200 bis 400 Fahrzeugen täglich weit über der Erträglichkeitsgrenze, so Moidl. Deshalb hat die Marktgemeinde Pitten einstimmig beschlossen, den Bescheid beim Verwaltungs- und Verfassungsgerichtshof anzufechten. Der Nachbarort Seebenstein wird sich dieser Entscheidung anschließen. Der erneute Einspruch hat jedoch keine aufschiebende Wirkung mehr, was bedeutet, dass die Firma Hamburger theoretisch mit dem Bau der Müllverbrennungsanlage beginnen könnte. Daran wird zur Zeit allerdings nicht gedacht. Laut Moidl wird das gesamte Projekt vorher neu evaluiert.