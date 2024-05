Mission Nobelpreis in NÖ: 3,2 Milliarden Euro für Forschungszentrum

Wer im Institute of Science and Technology Austria (ISTA) in Klosterneuburg (Bezirk Tulln) als Professor tätig sein will, der muss weltweit zu den klügsten Köpfen gehören. Laut ISTA-Präsident Martin Hetzer kamen heuer auf acht Stellen 1.780 Bewerbungen. „Das Ista“, sagt Hetzer, „kann ein Platz sein, wo die größten Fragen unserer Zeit beantwortet werden.“

Um den rund 1.000 Mitarbeitern für ihre Forschungen das beste Umfeld zu bieten, wird nun weiter massiv in die Infrastruktur investiert.