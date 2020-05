Islamisches Gebet in der Domkirche

Mit 300 Zuhörern war der Dom bis auf den letzten Platz gefüllt, als am 17. November zum interreligiösen Gottesdienst geladen wurde. Vor dem Altar zeigte sich ein seltenes Bild: Neben Domprobst Monsignore Karl Pichelbauer nahmen Vertreter der verschiedensten Glaubensrichtungen Platz – auch ein Imam, der sonst das islamische Gebet in einer Moschee leitet. "Einigen islamistischen Vertretern hat es wirklich Leid getan, dass der Zündler, der hier das Feuer gelegt hat, ein muslimischer Junge war“, erklärt Pichelbauer. "Jetzt werfen mir einige Leute vor, ich habe mit der Aktion das Gotteshaus an die Islamisten verschenkt. So ein Blödsinn!“, sagt der Domprobst. Der interreligiöse Dialog, der auch solche Aktionen wie den gemeinsamen Gottesdienst vorsehe, bestehe schon seit mehr als einem Jahr. "Es geht um eine zentrale Botschaft. Nämlich das all jene, die an einen Gott glauben, zusammenhalten“, meint Pichelbauer, dem klar gewesen ist, dass nicht alle aus dem Kirchenvolk mit diesem Schritt einverstanden sein werden.