IS-Propaganda hinter Gittern? Syrer freigesprochen

Früher hatte er kein Geheimnis aus seiner Gesinnung gemacht. Er wolle sich dem Dschihad anschließen und "lieber als Soldat des IS bei einem Bombenanschlag sterben, als hier in einem Bett", hatte der 31-jährige Syrer schon zu Protokoll gegeben. Das war freilich vor einigen Jahren - und führte zu einer Haftstrafe wegen terroristischer Vereinigung in Salzburg.