Schulprojekt schützt Iriswiese im Naturpark Jauerling-Wachau

Bereits in der Coronazeit engagierte sich eine Klasse der HLUW Yspertal an der Pflege der Iriswiese. Damals wuchs sie aufgrund der Ausbreitung der Zitterpappel immer mehr zu, was zu einer Verdrängung der Sibirischen Schwertlilie führte. Die Helferinnen und Helfer führten in diesem Zuge Keimversuche mit Samen der Sibirischen Schwertlilie durch. Daraus entstanden Irispflänzchen, die sie auf einer anderen Feuchtwiese im Naturpark anpflanzten, um die Lilie dort anzusiedeln.