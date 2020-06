„Irgendwann passiert etwas“

Warum die Warteliste dem Krankenhaus Waidhofen an der Thaya nicht zur Verfügung gestellt wird, kann auch beim Krankenanstaltenbetreiber niemand beantworten. Andreas Reifschneider, Waldviertel-Regionalmanager der Holding, vermutet, dass die Zahl derer, die auf Wartelisten stehen, „gegen Null“ geht. Genaue Zahlen sind nicht zu bekommen. Noch vor drei Monaten war aus einem eMail der Holding zumindest so viel zu erfahren, „dass die Wartezeiten im Most- und Waldviertel am kürzesten sind.“ Aber auch damals: keine Zahlen. Reifschneider: „Wo die Jungärzte ihren Turnus absolvieren wollen, liegt in deren Privatautonomie.“

Ohnehin, so der Regionalmanager, habe man gerade für das Krankenhaus in Waidhofen schon viel gemacht: Es wurde Pflegepersonal aufgestockt, zusätzliche Facharztstellen geschaffen und fertig ausgebildete Allgemeinmediziner aufgenommen. Das erkennen die Ärzte im Waidhofner Krankenhaus auch an, nur fehle es trotzdem an Turnusärzten.

„Noch können wir die Qualität halten“, sagen die Ärzte. „Aber wie lange noch? Irgendwann gibt es eine Fehlerquelle und dann passiert einmal was.“