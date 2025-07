Iran-Connection von MedAustron wird nach Jahren zum Aufreger

Die Iran-Verbindung des Krebsbehandlungs- und Forschungszentrums MedAustron in Wiener Neustadt wird plötzlich zum politischen Zankapfel. Nachdem der Standard in einem Bericht die iranischen Hintermänner der 2017 geschlossenen Kooperation in die Nähe des iranischen Atomwaffenprogrammes rückt, verlangen die Neos in einer Anfrage an Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) Aufklärung.