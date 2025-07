MedAustron: In Lichtgeschwindigkeit gegen Krebs und für die Forschung

In Österreich erkranken jährlich etwa 40.000 Menschen an Krebs. Für viele von ihnen ist das Krebsbehandlungs- und Forschungszentrum MedAustron in Wiener Neustadt so etwas wie der letzte Hoffnungsschimmer.

Über 3.000 Patienten, etwa 500 davon im Kindesalter, wurden bisher bei MedAustron mit Protonen oder Kohlenstoffionen bestrahlt und den meisten damit das Leben gerettet. Das Therapiezentrum ist das einzige in Österreich für diese besondere Art der Strahlentherapie und eines von nur sechs Instituten weltweit.