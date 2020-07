Iran meets Israel: Grenzenlose Freundschaft

Hier hat er seinen Frieden gefunden. Das war aber nicht immer so. „Ich war dreieinhalb Jahre Soldat in Israel. Mein Schlüsselerlebnis war die erste Intifada 1988 (palästinensischer Aufstand) . Ich war im Gazastreifen eingesetzt, und das war ein reiner Kampf gegen Frauen und Kinder. Damit wollte ich nichts zu tun haben. Ende ’89 bin ich dann ausgewandert und seit 1992 in Österreich“, schildert der 49-Jährige, der als Heimhelfer bei der Caritas arbeitet.

Die Ablehnung der staatlich verordneten Gewalt verbindet ihn mit dem fast gleichaltrigen Hamid. Er wurde 1985/1986 von den iranischen Mullahs in die Schlacht gegen aufständische Kurden gehetzt. „Ich sollte 122-Millimeter-Artillerie-Geschoße gegen ihre Stellungen abfeuern. Ich habe mich aber geweigert und wurde verhaftet“, sagt der 50-Jährige. Es gelang ihm die Flucht, nach einer abenteuerlichen Odyssee über Pakistan landete er 1988 als politischer Flüchtling in Österreich und arbeitet heute als Techniker für ein Unternehmen in Wien.

Das islamistische Regime in Teheran bezeichnet Hamid als „kriminell“, aber israelische Bomben auf den Iran lehnt er ab. Und ist damit einer Meinung mit Samuel: „Das ist doch absurd. Beide Länder benützen vorgeschobene Argumente, um von den eigenen Problemen abzulenken. Der Iran lässt den Atomstreit mit dem Westen hochkochen, um sich darüber hinwegzuturnen, dass die Wirtschaft auf dem Boden liegt, die Jugend keine Perspektiven hat und letztlich, um die Diktatur zu festigen. Und Israel stellt die Bedrohung durch den Iran ins Zentrum, um sich vor der längst überfällig friedlichen Lösung der Palästinenser-Frage zu drücken“, analysiert der gebürtige Israeli.

Letzteres ist für ihn der Schlüssel für eine Normalisierung in weiten Teilen des Nahen und Mittleren Ostens. Deswegen setzt er sich mittels Mahnwachen in Österreich auch öffentlich für einen „gerechten Frieden“ in der Region ein, bei dem „die Palästinenser nicht mehr als Menschen zweiter Klasse eingestuft werden“. Wegen solcher Aussagen hätten ihn andere Juden schon mehrfach als „Nestbeschmutzer“ beschimpft. Samuel nimmt’s gelassen: „Ich werde weiter die Wahrheit aussprechen.“