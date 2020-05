Investor drückt bei Hotelumbau aufs Tempo

Der russische Investor Pavel Volkov hat bei seinem Vorhaben in Scheibbs ein Vier-Stern-Hotel zu errichten den Turbo gezündet. Bis Ende 2014 will Volkov das alte Hotel Hofmacher in ein modernes Hotel-, Restaurant- und Wellness-Center umgebaut haben. Als Generalplaner wählte er unter zehn Bewerbern das Scheibbser Planungsbüro von Christian Ziegler und Christina Mayr.

Bis Ende Jänner 2013 soll das Ingenieursbüro die Entwürfe für den Umbau vorlegen, bis Ende Mai die Detailpläne. Da sollen auch schon die Behördenbewilligungen vorliegen und die Baufirma fixiert sein, kündigte Volkov an. Bauarbeiten werden bereits ab Jänner durchgeführt. Zwischenwände und alter Putz müssen abgetragen werden.

Das Hotel ganz abzutragen war für den Bauherrn nie Thema. Die Substanz sei für eine Adaptierung gut brauchbar, versicherte Planer Ziegler. Grundsätzlich schätze er Häuser mit Geschichte sehr, sagte Volkov. Das gilt auch für das sogenannte Hudl-Haus unmittelbar neben dem Hotel. Volkov hat es gekauft, um dem Großprojekt mehr Spielraum zu geben. Auch das Stadthaus wird nicht ganz ausradiert.