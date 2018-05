Instrumentenständer: Röschitzer Qualität in Asien

Alle Produkte, die sie nun im Sortiment haben, wurden aus einem Bedarf heraus entworfen und umgesetzt: „Da war zuerst der Celloständer, dann sagte ein Bekannter, dass er so einen für seine Gitarre braucht, dann kam das Cellostachelbrett dazu, das sich mittlerweile zu unserem Exportschlager entwickelt hat“, erklärt der 50-Jährige . Von den Cellostachelbrettern, die dazu da sind, dass beim Spielen der Boden nicht beschädigt wird, hat das junge Unternehmen bereits 700 nach Asien verkauft. „Es ist unglaublich, dass da in Asien Instrumentenzubehör von uns aus Röschitz benutzt wird“, freut sich Johannes Kurz. Alle Produkte werden von ihm und seiner Frau in der hauseigenen Werkstatt hergestellt. Ein Großhändler aus Wien vertreibt die Instrumentenständer für Streichinstrumente in über 60 Ländern, alle anderen Produkte können auf Anfrage oder im Webshop, der seit Jänner diesen Jahres betrieben wird, erworben werden. Auch der Gitarrist Wolfgang Muthspiel hat einen Instrumentenständer von „Kajoku Design“.