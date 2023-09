Inspirierendes Programm im Museum Gugging

Bei den letzten Veranstaltungen im Rahmen der Schau steht das literarische Universum von Gugging im Mittelpunkt.

Texte von Roth und Herbeck

Am Sonntag, 10. September, liest der aus Film und Theater bekannte Schauspieler Markus Hering um 15 Uhr Texte von Gerhard Roth und Ernst Herbeck. Diese werden danach in einem gemeinsamen Gespräch von Kuratorin Nina Ansperger, Literaturwissenschaftlerin Gisela Steinlechner sowie dem Literaturkritiker und Germanisten Uwe Schütte analysiert.

Dabei beleuchten sie auch die Einflüsse der Gugginger Künstlerinnen und Künstler auf Roth. Er begeisterte sich in erster Linie für die Gedichte von Herbeck. Mit zahlreichen Gugginger Künstlern pflegte Roth langjährige und intensive Freundschaften.

Events für Kinder

Das Museum Gugging bietet mit dem beginnenden Herbst neben „Gugging inspiriert – von Bowie bis Roth“ im September weitere Programmpunkte an. So gibt es an den Sonntagen 10., 17. und 24. öffentliche Führungen, die jeweils um 14 Uhr beginnen und rund eine Stunde dauern.

