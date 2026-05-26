Insektensterben: Auch in Niederösterreich wird es stiller

Ein kleiner, bräunlicher Falter mit gelblich umrahmten schwarzen Augenflecken und helleren Linien auf den Flügeln: Auf den ersten Blick wirkt das Moor-Wiesenvögelchen äußerst gewöhnlich, geradezu unscheinbar. Wer den Schmetterling jedoch zu Gesicht bekommt, kann sich glücklich schätzen. Denn das Insekt gilt als eine der am stärksten bedrohten Schmetterlingsarten Europas.

Wie der Name bereits erahnen lässt, benötigt das Moor-Wiesenvögelchen feuchte Lebensräume wie Riedwiesen, Flachmoore und Sümpfe. Diese Ökosysteme sind durch die Entwässerung und Intensivlandwirtschaft der vergangenen Jahrzehnte stark unter Druck geraten – und mit ihnen der kleine Falter. Dieses Schicksal trägt er allerdings nicht allein. So ist in den vergangenen drei Jahrzehnten etwa die Biomasse der fliegenden Insekten in deutschen Naturschutzgebieten um rund 75 Prozent zurückgegangen, wie die bereits 2017 veröffentlichte, häufig zitierte Krefelder Studie zeigt. Ein Netz an Auslösern Und auch auf Niederösterreichs Wiesen, in Wäldern, Hecken oder auf Feldern ist es ruhiger geworden, wie Melina Maier vom Naturschutzbund schildert: „Der dramatische Rückgang von Insekten ist auch in Niederösterreich deutlich spürbar.“ Rote Listen gebe es zwar nur für ausgewählte Insektengruppen – darunter Libellen, Heuschrecken oder Schmetterlinge. Österreichweit würden jedoch etwa zwei Drittel der Arten als gefährdet gelten. „Das ist auch für Niederösterreich anzunehmen“, so Maier.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Getty Images/iStockphoto/Metebey/istockphoto.com In NÖ kommt das Moor-Wiesenvögelchen noch im letzten Niedermoor bei Moosbrunn vor.

Insekten bestäuben Pflanzen, zersetzen organisches Material und bilden die Grundlage vieler Nahrungsketten – ihr Rückgang hat daher weitreichende Folgen für Natur und Mensch. Die Artenschutzverordnung greife die besorgniserregende Situation auf und liste zahlreiche vom Aussterben bedrohte Insekten. Als Auslöser für den starken Rückgang der Insekten nennt Maier unter anderem den Siedlungsbau und Flächenverbrauch. Hauptgrund sei laut Maier jedoch die exzessive Landwirtschaft: „Zu frühe und häufige Mahd, fehlender Nährstoffentzug und der Rückgang extensiver Weideflächen zugunsten von Stallhaltungen reduzieren die Lebensraumqualität und Nahrungsquellen für Insekten.“ Zudem benötigen die Tierchen Hecken, Feldraine, Brachstreifen sowie Totholz, um sich zurückzuziehen und zu nisten. Der Mangel an solchen Strukturen trage ebenso zum Insektensterben bei wie der Klimawandel und Extremwetterereignisse. Abwägen Der Verlust von Biodiversität sei in erster Linie auf Eingriffe des Menschen in die Natur zurückzuführen, heißt es von der Landwirtschaftskammer Niederösterreich. Landwirtschaftliche Nutzung spiele dabei eine Rolle, sei laut der Interessenvertretung jedoch nur ein Aspekt unter vielen. Gleichzeitig wird betont, dass sowohl in der konventionellen als auch in der biologischen Landwirtschaft zunehmend Maßnahmen gesetzt würden, um Lebensräume zu erhalten und die Artenvielfalt zu fördern. Biodiversität werde seitens der Kammer nicht als Gegensatz zur Produktion verstanden, sondern als Voraussetzung für stabile Erträge.

Den Pflanzenschutz beschreibt die Kammer als komplexen Prozess, in dem unterschiedliche Maßnahmen aufeinander abgestimmt werden. Pflanzenschutzmittel seien Teil eines Werkzeugkastens, so die Interessenvertretung. Sie kämen im Wesentlichen dann zum Einsatz, wenn andere Maßnahmen ausgeschöpft oder nicht ausreichend wirksam seien – nach dem Motto: „So wenig wie möglich, so viel wie nötig.“ Der Einsatz variiere zudem je nach Kultur. Agrarpolitische Rahmenbedingungen werden großteils von der Europäischen Union und vom Bund festgelegt. Auf Landesebene ist Stephan Pernkopf (ÖVP) für Landwirtschaft sowie die Umsetzung der Regulierungen zuständig. Aus seinem Büro heißt es zum Thema Insektensterben, dass allein in Niederösterreich über 84.000 Hektar als Biodiversitäts- und Naturschutzflächen ausgewiesen sind. Mehr als zehn Prozent der Agrarflächen würden Landwirtinnen und Landwirte zur Verfügung stellen. Es wird unter anderem auf gesetzliche Maßnahmen verwiesen, wie normierte Zeitpunkte der Mahd und Regulierungen von Pflanzenschutzmittel.

In Niederösterreich seien zudem über 600 Wildbienenarten nachgewiesen, die durch gezielte Initiativen weiterhin geschützt werden sollen. Freiwillige Maßnahmen, wie Förderungen im Rahmen des Umweltprogramms oder für bestimmte Landschaftselemente, sollen laufend weiterentwickelt und angepasst werden. Darüber hinaus sei der Anteil der biologisch bewirtschafteten Betriebe mit rund 25 Prozent im Vergleich EU-Durchschnitt (etwa zehn Prozent) besonders hoch. Umdenken Gerhard Zoubek ist Teil dieser 25 Prozent. Der Landwirt hat 1997 mit seiner Frau Sigrid den Betrieb seiner Schwiegereltern übernommen und den Hof auf biologische Bewirtschaftung umgestellt. Auf den sandigen Böden ihres Adamah-Biohofs im Marchfeld wächst vorwiegend Gemüse, vor allem Wurzelgemüse.

Tag der Vielfalt Rund um den internationalen Tag der biologischen Vielfalt am 22. Mai veranstaltet der Naturschutzbund die Wochen der Artenvielfalt in ganz Österreich. Bis zum 30. Mai finden zahlreiche Veranstaltungen statt. Jeder und jede könne einen Beitrag dazu leisten, damit künftig wieder mehr Insekten zu hören oder zu sehen sind, so Melina Maier vom Naturschutzbund. Etwa durch blühende Inseln und heimische Pflanzen im eigenen Garten oder am Balkon. Auch Totholz in ungenutzten Ecken leistet einen Beitrag. So gebe man der Natur Raum – und die Insekten kehren von selbst zurück.