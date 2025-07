Innovation aus NÖ: 75 Millionen Becher für durstige Fanmassen

Wellpack hat sich mit 2.500 Mitarbeitern in 14 europäischen Ländern auf die Reinigung von wiederverwendbaren Kunststoffbehältern wie Gemüse- bzw. Transportkisten spezialisiert. Mit der Verlegung der Firmenzentrale 2023 von Markgrafneusiedl nach Bad Fischau-Brunn entstand auch die Idee eines "vollumfänglichen Mehrweg-Bechersystems“.

Die Well Pack GmbH , ein international agierender Logistikdienstleister aus Bad Fischau-Brunn bei Wiener Neustadt, hat mit ihrem Projekt "Cup Cleaners“ eine zentrale Drehscheibe für ein Mehrwegbecher-System gegründet. Mit einer Jahreskapazität von bis zu 75 Millionen Bechern werden in Zukunft vom südlichen Niederösterreich aus Veranstalter und Stadien in aller Welt mit den Trinkbechern beliefert.

Die neue "Cup-Cleaner“-Anlage wurde erstmals bei einem Betriebsbesuch in Augenschein genommen. 28 Millionen Euro investierte die Firma in den Bau.

50 neue Arbeitsplätze

Mit der Geschäftsidee ging das Unternehmen 2024 beim Ideen- und Gründerpreis "Riz-Up-Genius“ an den Start und gewann. Man entschied sich, unterstützt vom Investorenservice der nö. Wirtschaftsagentur Ecoplus, für "Cup Cleaners“ 28 Millionen Euro in den Ausbau des Standorts in die Hand zu nehmen. Die Firma schuf damit 50 neue Arbeitsplätze.

"Mit dem Projekt wollen wir ein starkes Zeichen in Richtung Kreislaufwirtschaft setzen“, verrät die Geschäftsführung. In der neuen Anlage werden Becher nicht nur gelagert und verteilt, sondern vor allem hygienisch aufbereitet. "Eine nachhaltige Alternative zu herkömmlichen Einwegverpackungen“, heißt es dazu bei Well Pack.