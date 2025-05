Wie Online-Supermärkte mit dem Einwegpfand umgehen

Diese sammeln sie in ihren weißen Lieferautos und bringen sie nach Abschluss der Route zurück ins Lager. Dort werden die Pfandverpackungen händisch sortiert und in großen Säcken gesammelt. Sind sie voll, werden sie verplombt und warten auf die Abholung durch den Betreiber des Pfandsystems EWP Recycling Pfand Österreich .

Alfies bietet als Online-Supermarkt die Lieferung von Lebensmitteln an die Wohnungstür an. Genau dort nehmen die Fahrer seit einigen Monaten auch Pfandverpackungen entgegen.

Mehr als 80.000 Einweggebinde hat der Liefersupermarkt bisher zurückgenommen. Und die Menge steigt mit jeder Woche an. Michl rechnet damit, dass das noch bis Jahresende so weitergeht. Denn bis dahin dürfen pfandfreie Restbestände verkauft werden.

Alfies wurde 2015 in Wien gegründet und ist mittlerweile in Wien, Graz und Zürich mit eigenen Lagern tätig. 2024 betrug der Umsatz des Unternehmens rund 30 Millionen Euro.

Ausgeglichen werde das dadurch, dass die Kunden immer größere Mengen an Lebensmitteln bestellen, was die Kosten für eine Lieferung wiederum senke. Das Einwegpfand hat außerdem verändert, welche Produkte die Kunden bei Alfies bestellen.

Kunden kaufen jetzt lieber Mehrweg

So steige etwa seit Beginn des Jahres stetig der Anteil an gekauften Mehrwegflaschen. Bei manchen Produkten - etwa bei Mineralwasser - betrug das Plus rund 20 Prozent. Vor allem Aludosen würden wiederum immer mehr an Beliebtheit verlieren.

Veränderungen im Sortiment gab es bisher aufgrund des Pfandsystems keine. Auch nicht bei den importierten Produkten, wie etwa italienischer Limonade. Diese machen dem Unternehmen besondere Probleme, weil sie keinen österreichischen Barcode und kein Pfandlogo tragen. Alfies muss für diese Produkte für 25 Cent pro Stück Aufkleber bestellen und die Dosen und Flaschen einzeln bekleben.

„Wir bestellen Tausende solche Sticker. Wenn beim händischen Bekleben welche reißen, sind die 25 Cent weg“, so Michl. 56 Produkte sind davon betroffen. „Hier wurde eigentlich eine Handelsbarriere geschaffen“, kritisiert der Alfies-Geschäftsführer. Er rechnet damit, dass Mitbewerber ihr Sortiment in Folge reduzieren werden.