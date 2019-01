Innenstadtbelebung durch Nachhaltigkeit

Die Hollabrunner Fußgängerzone glänzt nicht gerade mit besonderer Betriebsamkeit. Dennoch versucht eine kleine Handvoll Unternehmer ihr Glück in dieser schwach frequentierten Gegend der Stadt. Und es funktioniert.

Eine von ihnen ist Jasmin Schichta. Die zweifache Mutter führt dort den „BIOS – Bio-Greissler“. Seit 2014 gibt es das Geschäft bereits. Seit 2016 unter Schichtas Führung, wie sie selbst erzählt: „Die Vorbesitzerin ist in Pension gegangen und wir haben dann an einem neuen Standort das Lokal übernommen.“ Der neue Standort ist direkt gegenüber des alten Geschäftes. Das war der gelernten Betreuerin für beeinträchtigte Menschen auch ein großes Anliegen: „Wir haben uns bewusst dazu entschlossen in der Fußgängerzone zu bleiben und den Standort nicht allzuweit vom alten Geschäft neu aufzubauen.“