Initiative in Krems: „Ohne Mampf kein Kampf“

Die Gastronomie steht vielerorts vollkommen still. Othmar Seidl musste viele seiner Beschäftigten in Kurzarbeit schicken. Doch in seinem Lokal „ Hofbräu am Steinertor“ wird nach wie vor jeden Tag gekocht. „Wir haben acht Lehrlinge, die wir in Kurzarbeit geschickt haben. Aber mir ist schnell bewusst geworden, dass man das mit Lehrlingen nicht tun sollte“, erzählt Seidl. Er wollte, dass die Auszubildenden weiter lernen können.

Seidls Küchen- und Souschef stimmten zu und seither „ist jeden Tag Kochschule angesagt“. „Jetzt haben sie noch besser Zeit, ihnen zu zeigen, was ein guter Koch können muss. Nicht nur am Herd, sondern auch in der Organisation und im Einkauf“, sagt Seidl.