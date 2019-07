info Chronik | Niederösterreich 07/08/2019 Inferno in Rindenmulchbetrieb forderte die Feuerwehren

14 Feuerwehren mit 200 Einsatzkräften kämpften in der Nacht auf Montag gegen die Flammen an. Schon Sonntagmittag hatte es in dem Betrieb Brandalarm gegeben.