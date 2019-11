Inder investieren in ein neues Werkzeug-Werk im Waldviertel

Die Nachricht kam völlig überraschend und sorgte in der Region für Aufregung, als im Frühjahr bekannt wurde, dass beinahe die gesamte Belegschaft von „Husky KTW“ in Waidhofen an der Thaya gekündigt werden soll. Inzwischen haben schon viele der 240 Beschäftigten das Werk des kanadischen Autozulieferers verlassen müssen. Jetzt spielt ein Glücksfall insofern Regie, als dass er Ex-Mitarbeiter und eine indischen Firma zusammenführte. Der Werkzeugbauer will das fachliche Know-how im Waldviertel dafür nützen, um in Waidhofen eine neue Produktion für Kunden in Europa aufzubauen. 12 Millionen sollen investiert werden.

„Die indische Firma ‚Vasantha Tool Crafts’ war auf der Suche nach einem europäischen Unternehmen, das man übernehmen hätte können. Denn Kunden aus Europa hatten den Wunsch, einen Support vor Ort zu haben“, erklärt Manfred Schinko, Geschäftsführer der neu gegründeten „VTW GmbH“.