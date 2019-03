Firma Husky KTW stimmt zu, über einen Sozialplan zu verhandeln

Nach der Ankündigung von vergangener Woche, das Werk Husky KTW bis Jahresende zu schließen, scheint sich das Unternehmen nun – nach einem entrüsteten Aufschrei der Belegschaft – um Schadensbegrenzung zu bemühen. Im Gespräch mit dem Waldviertler Gewerkschaftssprecher Erich Macho hat die Firmenleitung ihre Bereitschaft bekundet, über einen Sozialplan und eine Arbeitsstiftung zu verhandeln.

Wie berichtet, will das Unternehmen 196 seiner Mitarbeiter bis zum Jahresende in drei Tranchen kündigen. Die Herstellung von speziellen Geräten zur Erzeugung von Spritzgussformen soll an andere Standorte in Tschechien, in Luxemburg und zum Konzernsitz in Bolton in Kanada verlegt werden. Lediglich ein Servicecenter mit 30 bis 40 Mitarbeitern soll bestehen bleiben.