In Radlerhosen auf Streife

Positive Erfahrungen mit den Fahrrad-Cops hat man auch in Baden gemacht. "Wir machen das schon seit rund 30 Jahren", sagt Oberst Walter Santin von der Stadtpolizei. Unauffällig, leise und mobil steigen in der Kurstadt aber nicht nur die Streifen aufs Rad, "auch Kriminalisten hatten auf diese Weise schon Erfolge", so Santin.

Das Projekt stößt in umliegenden Städten auf Interesse. "Wenn Beamte am Rad unterwegs sind, hat das Vorbildwirkung", meint Mödlings Vizestadtchef Gerhard Wannenmacher. In Schwechat ist man von der Bürgernähe der radelnden Beamten überzeugt.