Wo früher in einem Bankgebäude in Ottenschlag (Bezirk Zwettl) Sitzungen abgehalten wurden, soll ab Dezember Raum für Kultur sein. Die Raiffeisen Region Waldviertel Mitte hat nämlich ein professionelles Theater mit 120 Sitzplätzen gebaut.

Bespielt wird die Waldviertler Kammerbühne von dem Verein KIO (Kulturinitiative Ottenschlag). „Wir wollen mit professioneller Kultur die Bewohner und Gäste in der Region halten und so den einfachen Zugang für jeden schaffen“, sagt Michael Mittermeir, Obmann des Vereins. Er spricht von einem ausgewogenen Programm mit Schwerpunkt auf Theater. Dabei soll es Angebote für Kinder geben, zwei Eigenproduktionen und einige Gastspiele.

Am 3. Dezember startet das Theater in die Saison. Die Komödie „Das perfekte Desaster Dinner“ von Michael Niavarani macht dabei den Anfang. Regie führt Daniel Pascal. „Für mich als Künstler gehören alle an diesem Projekt Beteiligten ausgezeichnet, dass sie in Zeiten wie diesen ein Theater eröffnen – ich könnte weinen vor Begeisterung“, zeigt sich der Künstler emotional.

Die Räumlichkeiten sind mit moderner Ton-, Licht- und Bühnentechnik ausgestattet. Im neu errichteten Foyer wird es die Möglichkeit geben, Erfrischungen in den Pausen anzubieten.

Für die erste Spielsaison zwischen Dezember und Mai sind derzeit rund 60 Veranstaltungen geplant. Karten gibt es schon jetzt unter www.kammerbuehne.at