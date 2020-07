In der Corona-Zeit den Algen und Schnecken auf der Spur

Die exklusiven Gourmetabende, die etwa die Destillerie Farthofer in Öhling mit Haubenköchin Theresia Palmetzhofer, die Ötscherbasis in Wienerbruck oder die Gasthöfe Kalteis in Kirchberg an der Pielach, den Bärenwirt in Petzenkirchen oder den Top Wirt 2020 Stefan Hueber in St.Georgen/Leys zum Schauplatz haben, laufen bis Anfang Jänner 2020.

www.feldversuche.at