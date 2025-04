In den 20 Naturparks in NÖ laufen 250 Projekte an

Mit 70 Mitarbeitern und rund 220 Freiwilligen haben die 20 niederösterreichischen Naturparke ein solides Netzwerk in Sachen Naturschutz, Erholung, Bildung und Regionalentwicklung im Rücken. Bei der Generalversammlung des Vereins Naturparke NÖ wurde der Bürgermeister von Waidhofen/Ybbs, Werner Krammer (ÖVP), vergangenes Wochenende in St. Pölten erneut zum Obmann gewählt.

Eine Hauptrolle in den Parks spielen die nächsten Generationen. In den 40 Naturpark-Schulen und 20 Kindergärten lernen an die 4.000 Kinder und Jugendliche die Grundregeln des Naturschutzes. Motto: "Was man kennt und liebt, schützt man.“