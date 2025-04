NÖ: Ehepaar sorgt für neues Leben im Ötscher-Schutzhaus

"Das ist für uns natürlich sehr erfreulich. Das Schutzhaus und der Ötscherlift sind extrem wichtige Einrichtungen“, freut sich der Gaminger Bürgermeister Andreas Fallmann (SPÖ). Trotz zahlreicher Anstrengungen in den vergangenen Jahren ist die touristische Zukunft des Ötscherdorfs Lackenhof und der umliegenden Region vor allem auch nach der nicht rosigen Wintersaison ein ständiges Sorgenkind der Gemeinde und auch des Landes.

Eröffnungsfest

Die neuen Schutzhauswirte öffnen das im Winter gesperrte Schutzhaus am 1. Mai mit einem Fest. Deshalb wird an diesem Tag sogar der Lift auf den Großen Ötscher in Betrieb genommen, obwohl der eigentliche Start in die heurige Sommersaison von den NÖ Bergbahnen erst für den 29. Mai vorgesehen ist.