Im Waldviertel entsteht das erste Klimaschutz-Ausbildungszentrum

Einer dieser Partner ist zum Beispiel die EVN, die das neue Zentrum mit Know-how unterstützen wird. „Der Großteil unserer jährlichen Investitionen in der Höhe von rund 500 Millionen Euro geht in den Ausbau der erneuerbaren Energien und in die Netz-Infrastruktur. Dafür braucht es gut ausgebildete Mitarbeiter“, sagt EVN-Vorstandssprecher Stefan Szyszkowitz. Der Bereich Energie ist innerhalb der Umweltwirtschaft mittlerweile dominant. 42 Prozent der Bruttowertschöpfung (2,5 Milliarden Euro) werden hier erwirtschaftet.

Auf dem Areal wird zudem ein Infopoint installiert, der für Unternehmen, Schulen und Privatpersonen zugänglich sein wird. Dadurch soll das Zentrum zu einer „Infodrehscheibe zu Fragen des Klimaschutzes, Nachhaltigkeit und Energiewirtschaft für die breite Öffentlichkeit“ werden, berichtet AMS-Expertin Martina Kaschütz. „Ausgestellt werden die neusten und gebräuchlichsten Speicheranlagen sowie Heiz-, Kühl- und Spülsysteme in Haushalten und Betriebe.“

Nachfrage

Für AKNÖ-Präsident Markus Wieser ist das neue Angebot ein „wesentlicher Eckpfeiler für die Versorgungssicherheit“, wie er bei der Projektpräsentation erkläret. „Mit dem künftigen Standort werden zukunftsweisende und moderne Maßstäbe in der Ausbildung in den Bereichen Alternativenergie, Ökologie oder Energieeffizienz umgesetzt“, damit werde der Nachfrage an qualifizierten Fachkräften Rechnung getragen.