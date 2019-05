Im Nonseum macht Unsinn Sinn

Aber nicht alle waren von der Idee begeistert: „Wir haben das in der Gemeinde kundgetan, wobei die Herrnbaumgartner dazumal noch sehr skeptisch waren. Der damalige Bürgermeister hat gesagt: Bitte Burschen, tuts mir das nicht an, ihr bringts mir die Ortschaft in Verruf“. In Verruf geraten ist der Weinviertler Ort nicht, er hat ganz im Gegenteil ein Stückchen Berühmtheit erlangt. Fritz Gall war unter anderem bei Stefan Raabs Show „TV total“ zu Gast. „Wir sind ja nicht verrückt, wir verrücken ja nur ein bisschen den Standpunkt und schauen uns die Welt aus einem anderen Blickwinkel an“, sagt Gall.

Die Ausstellungsstücke sind Prototypen, die für das Nonseum angefertigt werden – derzeit sind es 487,5. Viele entstehen in Fritz Galls Werkstatt. Angst, dass es einmal keine Ideen mehr gibt, hat er nicht: „Es steckt immer eine im Kopf .“ Außerdem kann jeder mit einer Eingebung nach Herrnbaumgarten kommen und der bessere Nonsens wird dann auch umgesetzt oder ausgestellt.