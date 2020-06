Im Klammergriff des Eises

Straßensperren, geschlossene Schulen und Kindergärten, immer wieder Stromausfälle und vorerst keine Besserung in Sicht. Im Gegenteil: Nach dem dramatischen Wochenende mit Hunderten Feuerwehreinsätzen wegen Eisregen und gefrierendem Nebel im Waldviertel nahmen am Montag die Niederschläge zu, außerdem kam Wind auf und die betroffene Fläche weitete sich vom südlichen Waldviertel deutlich aus. Bäume, die unter der Eislast brachen, blockierten Straßen und Bahnstrecken, zerstörten Elektroleitungen. Am Dienstag waren bereits 20 Pflichtschulen geschlossen, weil diese nicht gefahrlos erreicht werden konnten. Auch im nö. Wechselgebiet sowie an der Hohen Wand kam es zu großen Problemen.