Im Fall Hirtzberger sind die Gutachter-Antworten eingelangt

Die Antworten des Sachverständigen auf Fragen zum Antrag auf Wiederaufnahme des Strafverfahrens im Fall des 2008 mit einer präparierten Praline vergifteten Wachauer Bürgermeisters Hannes Hirtzberger sind beim Landesgericht Krems eingelangt. Der Antragsteller, ein zu lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilter Heurigenwirt aus Spitz, hat nun laut Gericht sechs Wochen Zeit, um sich zu äußern.

Eingegangen ist die Stellungnahme des Gutachters zu insgesamt 16 Fragen am 30. April, teilte Gerichtssprecher Ferdinand Schuster am Dienstag in einer Aussendung mit. Nachdem die Äußerung des Verurteilten vorliegt, habe der zuständige Drei-Richter-Senat „über die weitere Vorgangsweise zu beraten“.

Der Wiederaufnahmeantrag war im Oktober 2018 eingelangt. Der Verurteilte stützt sich auf zwei neue Gutachten, die sich mit der Strychnin-Menge im Hohlraum der vergifteten Praline beschäftigen. Um zu klären, ob tatsächlich neue Beweismittel vorliegen, richtete der Wiederaufnahmesenat 16 Fragen an den gerichtsmedizinischen Gutachter.