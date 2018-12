Ilse Helbich (95): „Man lernt noch immer etwas Neues“

15 Jahre nachdem Ilse Helbich ihr erstes Buch veröffentlicht hatte, erhielt sie nun den Kulturpreis des Landes NÖ für Literatur. Mit dem KURIER spricht Helbich darüber, dass man nie auslernt und auch mit 95 Jahren noch ein „bisserl kindisch ist“.

KURIER: Ihr Buch „Im Gehen“ wurde im Vorjahr veröffentlicht. Sie haben gesagt, dass es das letzte sein wird. Bleiben Sie dabei?

Ilse Helbich: Ja, ich selbst werde nichts mehr veröffentlichen. Aber ich habe meinen Vorlass in St. Pölten liegen (Anm.: Das nö. Literaturarchiv hat ihn erworben) und da wird im nächsten Jahr ein Art Würdigungsband erscheinen mit uralten Texten von mir, die ich in den Siebzigern in der „Presse“ publiziert habe und außerdem einigen unveröffentlichten Texten. Die Herausgeber sind nett genug, um mich als Autorin dabei noch mitreden zu lassen.

Sie haben mit 80 Jahren Ihr erstes Buch veröffentlicht.

Ja, das erste Buch. Es geht die Legende, dass ich überhaupt dann erst zu schreiben begonnen habe, das ist nicht wahr. Ich habe in der „Presse“ publiziert und ich hatte eine große Wittgenstein-Zeit. Ich habe ein Drehbuch für den WDR geschrieben, für eine Wittgenstein-Biografie. Durch mich wurde die Welle um ihn in Österreich erst ausgelöst. Später habe ich noch im ORF einige Sendungen für „Diagonal“ gestalten dürfen. Erst dann kam das Buch.

Haben Sie vorher nie daran gedacht, ein Buch zu schreiben?

Ein Buch nicht, aber ich hatte schon früher Manuskripte von längeren Texten in meiner Schublade, Autobiografisches, das ich aufgeschrieben habe, weil ich dachte, das könnte einmal meine Kinder interessieren – die habe ich dann später gerne in meinen Büchern verwendet. Es sind Bestandsaufnahmen aus dem Leben eines sehr alten Menschen. Versuche, die Vergangenheit zu deuten, Versuche, das innere Erleben festzuhalten. Und da habe ich für mich die sehr schöne Erfahrung gemacht, dass ich dadurch, dass ich meine eigene Erfahrungen ausdrücken kann, anderen Menschen – den Alten als direktes Erlebnis, den Jungen als Lebensmöglichkeit – etwas bisher Unbewusstes, bewusst machen kann. Mich haben alte Leute angerufen und gesagt: „Was Sie da beschreiben, erlebe ich auch, aber ich habe nicht gewusst, dass ich es erlebe.“

Es gibt nicht viele in Ihrem Alter, die das so beschreiben können, wie Sie das machen.

Ich glaube, das ist das was ich kann. Und wissen Sie, ich wundere mich, dass ich so gar nicht mehr den Drang weiter zu schreiben habe, denn es geht ja jetzt sowohl noch das äußere Leben wie das innere Erleben immer weiter, aber ich habe einfach keine Lust mehr zu schreiben.