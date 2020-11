Illegale Spritztour: 15-Jähriger schrottet Autos der Eltern

Bei Verkehrsunfällen sind am Wochenende in Niederösterreich fünf Personen teils schwer verletzt worden. Besonders tragisch war ein Unglück im Bezirk Neunkirchen. Laut nö. Landespolizeidirektion hatte ein 15-Jähriger das Auto seiner Eltern ohne deren Wissen in Betrieb genommen. Der Jugendliche verlor in der Nacht auf Sonntag auf der Bundesstraße 26 zwischen Willendorf und Gerasdorf die Kontrolle über das Fahrzeug, das sich überschlug.

Der junge Lenker wurde aus dem Wrack geschleudert. Der 15-Jährige erlitt schwere Verletzungen. Er wurde ins Landesklinikum Wiener Neustadt gebracht. Wegen der unbefugten Inbetriebnahme des Fahrzeugs wurde er der Bezirkshauptmannschaft angezeigt. Ebenfalls in der Nacht auf Sonntag kam ein 62 Jahre alter Autofahrer in Schwarzau am Steinfeld (Bezirk Neunkirchen) von der Südautobahn (A2) ab, nachdem er wegen eines anderen Verkehrsteilnehmers seinen Wagen ausgelenkt haben dürfte. Sein gleichaltriger Beifahrer muste mit schweren Verletzungen ins Landesklinikum Wiener Neustadt transportiert werden, teilte die Polizei mit.

Bereits am Samstagabend war ein 21-Jähriger bei einem Überholmanöver in Schwadorf (Bezirk Bruck a.d. Leitha) mit seinem Pkw ins Schleudern geraten. Das Auto überschlug sich mehrfach und kam in einem Waldstück zum Stillstand. Der Fahrer wurde laut Polizei schwer, seine beiden Mitfahrer im Alter von 21 und 19 leicht verletzt. Das Trio wurde ins Unfallkrankenhaus Wien-Meidling eingeliefert.