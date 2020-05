Fügen Sie Jobinserate zu Ihrer Merkliste hinzu indem Sie in der Detailansicht eines Inserats den Button " Inserat merken" drücken. Diese Funktion steht auch bei Suchergebnislisten zur Verfügung.



Alle von Ihnen gemerkten Inserate werden in Ihrer Merkliste gespeichert. In Ihrer persönlichen Box in der rechten Spalte sehen Sie die Anzahl der von Ihnen gemerkten Inserate in der Klammer neben " Merkliste".



Ihre Merkliste steht Ihnen für die Dauer Ihres Besuches auf der Seite zur Verfügung. Sobald Sie die Seite verlassen, wird die Merkliste automatisch geleert.